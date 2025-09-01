الإثنين   
   01 09 2025   
   8 ربيع الأول 1447   
   بيروت 21:01
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزير الخارجية البريطاني: نؤكد نيتنا الاعتراف بدولة فلسطينية هذا الشهر

      مواضيع ذات صلة

      وزير الخارجية البريطاني: نطالب بالوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة

      وزير الخارجية البريطاني: نطالب بالوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة

      مدفعية العدو الإسرائيلي تعتدي على منطقة “رمزون الشيخ رضوان” شمال مدينة غزة

      مدفعية العدو الإسرائيلي تعتدي على منطقة “رمزون الشيخ رضوان” شمال مدينة غزة

      اعلام العدو: الجيش سيبدأ غداً تجنيد 60 ألفاً من جنود الاحتياط استعداداً لمواصلة القتال في غزة

      اعلام العدو: الجيش سيبدأ غداً تجنيد 60 ألفاً من جنود الاحتياط استعداداً لمواصلة القتال في غزة