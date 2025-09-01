الإثنين   
    مجمع ناصر الطبي: استشهاد طفلة من سكان مدينة رفح بسبب انعدام الغذاء وشح الادوية

      المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 3188 شاحنة مساعدات دخل القطاع خلال الـ35 يوما الماضية من أصل 21000 شاحنة متوقعة

      المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال يمنع دخول 430 صنفا من الأغذية الأساسية التي يحتاجها الأطفال والمرضى والمجوعون

      المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 534 شاحنة مساعدات دخلت القطاع خلال 5 أيام من أصل 3 آلاف شاحنة متوقعة

