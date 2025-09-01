الإثنين   
   01 09 2025   
   8 ربيع الأول 1447   
   بيروت 10:05
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مجمع ناصر الطبي: 3 شهداء في قصف صهيوني على بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      مصدر أمني للمنار: ندعو لعدم الانجرار خلف كل ما يكتب أو يلفق من دون الرجوع الى الوسائل الموثوقة والمعروفة بصدقيتها

      مصدر أمني للمنار: ندعو لعدم الانجرار خلف كل ما يكتب أو يلفق من دون الرجوع الى الوسائل الموثوقة والمعروفة بصدقيتها

      مصدر أمني للمنار: الأخبار التي انتشرت حول دخول مجموعات من العدو بلباس مدني الى مطاعم عند الحدود هي أخبار مفبركة

      مصدر أمني للمنار: الأخبار التي انتشرت حول دخول مجموعات من العدو بلباس مدني الى مطاعم عند الحدود هي أخبار مفبركة

      مجمع ناصر الطبي: 3 شهداء في قصف صهيوني على بلدة بني سهلا شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

      مجمع ناصر الطبي: 3 شهداء في قصف صهيوني على بلدة بني سهلا شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة