    مكتب الإعلام الحكومي في غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 247 بعد استشهاد الصحفية إسلام عابد وندين بأشد العبارات استهداف واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين

      مركز رصد الزلازل في إيران: زلزال بقوة 4.6 درجات في منطقة شهداد في محافظة كرمان جنوب شرقي البلاد

      المجلس الشيعي الأعلى نعى المؤرخ سعدون حمادة: تخسره الساحة اللبنانية والثقافية

      رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف يعزي باستشهاد رئيس الوزراء اليمني وعدد من وزراء الحكومة اليمنية

