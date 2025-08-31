الإثنين
عاجل
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغا عن حادثة على بعد 40 ميلاً بحريًّا في البحر الأحمر جنوب غرب مدينة ينبع
31-08-2025 23:40 مساءً
مصادر فلسطينية: الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق قذائفها تجاه شاطيء بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
00:51
مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال تشن غارة على مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة
00:29
أمبري البريطانية للأمن البحري: السفينة التي تعرضت لحادثة جنوب غربي ينبع ملكيتها إسرائيلية وترفع علم ليبيريا
23:42