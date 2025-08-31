الإثنين   
    مكتب الإعلام الحكومي الفلسطيني بغزة: ندين بأشد العبارات استهداف واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين

      مصادر فلسطينية: الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق قذائفها تجاه شاطيء بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

      مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال تشن غارة على مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة

      أمبري البريطانية للأمن البحري: السفينة التي تعرضت لحادثة جنوب غربي ينبع ملكيتها إسرائيلية وترفع علم ليبيريا

