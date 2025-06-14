السبت   
   14 06 2025   
   18 ذو الحجة 1446   
   بيروت 05:12
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    سقوط صواريخ في طبريا والجولان المحتل والجليل الاسفل شمال فلسطين المحتلة احدثت اصداء انفجارات ضخمة