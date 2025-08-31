الأحد   
   31 08 2025   
   7 ربيع الأول 1447   
   بيروت 17:14
    السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي بإجرامه ووحشيته يستهدف حتى الأطفال والنساء والمدنيين العزل من السلاح

      السيد الحوثي: مسارنا في نصرة الشعب الفلسطيني مستمر في كل المجالات بكل ما نستطيع

      السيد الحوثي: مسارنا العسكري في الاستهداف للعدو الإسرائيلي سواء بالصواريخ والطائرات المسيّرة أو بالحظر البحري مسار مستمر وثابت وتصاعدي

      السيد الحوثي: نعتز ونفتخر بما نقدمه في إطار الموقف الحق في مقابل من كان خيارهم الخنوع والاستكانة تجاه جريمة القرن

