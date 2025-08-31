الأحد   
   31 08 2025   
   7 ربيع الأول 1447   
   بيروت 15:41
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الرئيس بري: لسنا إلا دعاة وحدة وتعاون

      مواضيع ذات صلة

      الرئيس بري: حذار ان يجتمع الجهل والتعصب فهو الطريق الى الخراب وحذار ثم حذار من خطاب الكراهية الذي تفتح له الشاشات 

      الرئيس بري: حذار ان يجتمع الجهل والتعصب فهو الطريق الى الخراب وحذار ثم حذار من خطاب الكراهية الذي تفتح له الشاشات 

      الرئيس بري: ما تسمى الورقة الأميركية لا تتوافق مع مبدأ حصر السلاح بل هي بديل لاتفاق وقف إطلاق النار

      الرئيس بري: ما تسمى الورقة الأميركية لا تتوافق مع مبدأ حصر السلاح بل هي بديل لاتفاق وقف إطلاق النار

      الرئيس بري: من غير الجائز وطنياً رمي كرة النار في حضن الجيش اللبناني الذي كنا وسنبقى نعتبره درع الوطن وحصنه الحصين

      الرئيس بري: من غير الجائز وطنياً رمي كرة النار في حضن الجيش اللبناني الذي كنا وسنبقى نعتبره درع الوطن وحصنه الحصين