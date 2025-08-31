الأحد   
   31 08 2025   
   7 ربيع الأول 1447   
   بيروت 12:35
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية الى 339 شهيدا بينهم 124 طفلا

      مواضيع ذات صلة

      وزارة الصحة في غزة: تسجيل 7 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

      وزارة الصحة في غزة: تسجيل 7 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

      مراسل المنار: خرق للطيران الحربي المعادي في البقاع الشمالي شرقي لبنان

      مراسل المنار: خرق للطيران الحربي المعادي في البقاع الشمالي شرقي لبنان

      الإسعاف والطوارئ في غزة: مصابون بنيران قوات الاحتلال في مواصي بلدة القرارة جنوبي قطاع غزة

      الإسعاف والطوارئ في غزة: مصابون بنيران قوات الاحتلال في مواصي بلدة القرارة جنوبي قطاع غزة