الأحد   
   31 08 2025   
   7 ربيع الأول 1447   
   بيروت 04:49
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: الطائرات المسيرة المسلحة اغارت مستهدفة منزل في بلدة عيتا الشعب دون وقوع اصابات

      مواضيع ذات صلة

      ترامب: أنا منفتح على استخدام طائرات أميركية كضمان أمني لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

      ترامب: أنا منفتح على استخدام طائرات أميركية كضمان أمني لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

      ترامب: من غير المرجح عقد اجتماع ثنائي بين زيلنسكي وبوتين لكن اجتماعاً ثلاثياً سيعقد

      ترامب: من غير المرجح عقد اجتماع ثنائي بين زيلنسكي وبوتين لكن اجتماعاً ثلاثياً سيعقد

      شهيدان وعدد من الإصابات باستهداف إسرائيلي لخيام النازحين بحي تل الهوا جنوب مدينة غزة

      شهيدان وعدد من الإصابات باستهداف إسرائيلي لخيام النازحين بحي تل الهوا جنوب مدينة غزة