رئيس كوبا ميغيل دياز-كانيل يبدأ جولة في آسيا تشمل الصين ولاوس وفيتنام وذلك وسط ازمة اقتصادية كبيرة تشهدها الجزيرة تضاف إليها الاضطرابات الاقتصادية العالمية الناتجة من سياسة الرسوم الجمركية الباهظة التي تنتهجها الولايات المتحدة