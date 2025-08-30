السبت   
    “المجموعة اللبنانية للاعلام” تتقدم من السيد عبد الملك الحوثي والشعب اليمني بالتبريك والعزاء باستشهاد ثلة من المسؤولين 

      مواضيع ذات صلة

      إطلاق نار كثيف من آليات العدو الإسرائيلي على شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة

      قصف مدفعي صهيوني استهدف منطقة السطر الغربي شمال خانيونس جنوب قطاع غزة

      الإسعاف والطوارئ في غزة: انتشال 4 شهداء و18 إصابة في استهداف العدو الإسرائيلي لبناية سكنية في حي الرمال، ما يرفع الحصيلة إلى 7 شهداء و25 مصابا

