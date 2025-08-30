السبت   
   30 08 2025   
   6 ربيع الأول 1447   
   بيروت 22:37
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    إذاعة جيش العدو الصهيوني: ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في غزة إلى 900

      مواضيع ذات صلة

      إطلاق نار كثيف من آليات العدو الإسرائيلي على شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة

      إطلاق نار كثيف من آليات العدو الإسرائيلي على شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة

      قصف مدفعي صهيوني استهدف منطقة السطر الغربي شمال خانيونس جنوب قطاع غزة

      قصف مدفعي صهيوني استهدف منطقة السطر الغربي شمال خانيونس جنوب قطاع غزة

      الإسعاف والطوارئ في غزة: انتشال 4 شهداء و18 إصابة في استهداف العدو الإسرائيلي لبناية سكنية في حي الرمال، ما يرفع الحصيلة إلى 7 شهداء و25 مصابا

      الإسعاف والطوارئ في غزة: انتشال 4 شهداء و18 إصابة في استهداف العدو الإسرائيلي لبناية سكنية في حي الرمال، ما يرفع الحصيلة إلى 7 شهداء و25 مصابا