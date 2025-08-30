السبت   
   30 08 2025   
   6 ربيع الأول 1447   
   بيروت 21:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الرئيس المشاط مخاطبا الصهاينة: سنواصل ونواجه التحدي بالتحدي ولن تذوقوا طعم الأمن بعد اليوم 

      مواضيع ذات صلة

      الرئيس المشاط: شهداؤنا ارتقوا في أشرف قضية وضد ألد أعداء الله من الصهاينة المجرمين وذلك هو الفوز المبين 

      الرئيس المشاط: شهداؤنا ارتقوا في أشرف قضية وضد ألد أعداء الله من الصهاينة المجرمين وذلك هو الفوز المبين 

      الرئيس المشاط: شهداؤنا العظماء حملوا المسؤولية بكل جدارة في أصعب مرحلة من تاريخ اليمن 

      الرئيس المشاط: شهداؤنا العظماء حملوا المسؤولية بكل جدارة في أصعب مرحلة من تاريخ اليمن 

      الرئيس المشاط: إننا إذ نعزي أنفسنا نعيش مأساة إخواننا في غزة ونستذكر مظلومية الأطفال 

      الرئيس المشاط: إننا إذ نعزي أنفسنا نعيش مأساة إخواننا في غزة ونستذكر مظلومية الأطفال 