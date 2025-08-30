السبت   
   30 08 2025   
   6 ربيع الأول 1447   
   بيروت 14:51
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر في مستشفيات غزة: 35 شهيداً بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 20 في مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      مجمع ناصر الطبي: 3 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي جنوبي قطاع غزة

      مجمع ناصر الطبي: 3 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي جنوبي قطاع غزة

      وزارة الصحة بغزة: 66 شهيداّ و345 مصاباً في غارات إسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية

      وزارة الصحة بغزة: 66 شهيداّ و345 مصاباً في غارات إسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية

      اعلام العدو: المقاتلون الذين أصيبوا الليلة في غزة، من الكتيبة 432 والتي تتبع للواء جفعاتي والتي تقاتل حاليًا تحت لواء المدرعات السابع

      اعلام العدو: المقاتلون الذين أصيبوا الليلة في غزة، من الكتيبة 432 والتي تتبع للواء جفعاتي والتي تقاتل حاليًا تحت لواء المدرعات السابع