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   14 06 2025   
   17 ذو الحجة 1446   
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    الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا منظومات وصواريخ ذكية ذات دقة عالية في عملية الوعد الصادق 3