السبت
30 08 2025
6 ربيع الأول 1447
بيروت
فرنسا وألمانيا تتعهدان تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء حربها في أوكرانيا وتهددان بفرض المزيد من العقوبات إذا لم يعقد بوتين قمة مع زيلينسكي
30-08-2025 04:51 صباحًا
30-08-2025 04:51 صباحًا
حاكم دنيبروبيتروفسك الأوكرانية يعلن أن المنطقة تتعرض لهجوم روسي كبير و تُسمع دوي انفجارات مشيرا إلى وقوع ضربات في دنيبرو وبافلوغراد
04:58
04:58
أبو عبيدة: خطط العدو الإجرامية باحتلال غزة ستكون وبالاً على قيادته السياسية والعسكرية وسيدفع ثمنها جيش العدو من دماء جنوده وستزيد من فرص أسر جنود جدد بإذن الله
04:48
04:48
أبو عبيدة: سنحافظ على أسرى العدو بقدر استطاعتنا وسيكونون مع مجاهدينا في أماكن القتال والمواجهة في ذات ظروف المخاطرة والمعيشة وسنعلن عن كل أسير يُقتل بفعل العدوان باسمه وصورته وإثباتٍ لمقتله
04:47
04:47