    وسائل إعلام إسرائيلية: اشتباكات تدور وجها لوجه بالرشاشات بين عناصر حماس وقوات إسرائيلية في حي الزيتون

      وسائل اعلام اسرائيلية: الاتصال بـ4 جنود ما زال مفقودًا بعد معركة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

      وسائل إعلام إسرائيلية: الحدث في حي الزيتون من أصعب الأحداث منذ 7 أكتوبر 2023

      وسائل إعلام إسرائيلية: الخشية تزداد لدى الجيش من سقوط 4 جنود على الأقل في يد حماس وأعمال بحث واسعة عنهم

