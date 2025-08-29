الجمعة   
   29 08 2025   
   5 ربيع الأول 1447   
   بيروت 23:21
    عاجل

    وسائل اعلام إسرائيلية: حدث استثنائيّ في غزة ويبدو أنّه إخلاء جوّي بالمروحية تحت النار

      وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن دخول مقاتلات بشكل مكثف إلى سماء غزة بالتزامن مع الأنباء عن حدث أمني ومقتل أحد الجنود في القطاع

      وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن مقتل جندي وإصابة آخرين في حدث وصفته بـ “الصعب” في قطاع غزة

      مصادر في مستشفيات غزة: 67 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 33 بمدينة غزة

      مصادر في مستشفيات غزة: 67 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 33 بمدينة غزة