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   14 06 2025   
   17 ذو الحجة 1446   
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    صفارات الإنذار تدوي في الأراضي المحتلة على طول الحدود الشرقية جنوب البحر الميت