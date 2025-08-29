الجمعة   
    9 شهداء وعدد كبير من الجرحى جرّاء استهداف الاحتلال للمُجوعين وطالبي المساعدات قرب “زيكيم” شمال قطاع غزة

      مصادر في مستشفيات غزة: 67 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 33 بمدينة غزة

      ابو عبيدة: سنحافظ على أسرى العدو بقدر استطاعتنا وسنعلن عن كل أسير يقتل بفعل العدوان باسمه وصورته وبإثباتٍ لمقتله

      ابو عبيدة: مجرم الحرب نتنياهو ووزراؤه قرروا تقليص عدد أسرى العدو الأحياء وأن تختفي معظم جثث أسراهم القتلى

