الجمعة   
   29 08 2025   
   5 ربيع الأول 1447   
   بيروت 17:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    العماد هيكل: الجيش سيقوم بالخطوات اللازمة لنجاح مهمته آخذًا في الاعتبار الحفاظ على السلم اﻷهلي واﻻستقرار

      مواضيع ذات صلة

      العماد هيكل: نُجري التواصل اللازم مع السلطات السورية في ما خص ضبط الحدود الشمالية والشرقية

      العماد هيكل: نُجري التواصل اللازم مع السلطات السورية في ما خص ضبط الحدود الشمالية والشرقية

      العماد هيكل: الجيش يتحمل مسؤوليات كبرى على مختلف المستويات

      العماد هيكل: الجيش يتحمل مسؤوليات كبرى على مختلف المستويات

      قائد الجيش اللبناني: الجيش مقبل على مرحلة دقيقة يتولى فيها مهمات حساسة

      قائد الجيش اللبناني: الجيش مقبل على مرحلة دقيقة يتولى فيها مهمات حساسة