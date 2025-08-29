الجمعة   
   5 ربيع الأول 1447   
   بيروت 17:09
    لبنان

    رئيس مجلس الجنوب يتفقد منشأة مصلحة مياه لبنان الجنوبي في صور

      تفقد رئيس مجلس الجنوب، السيد هاشم حيدر، يرافقه رئيس مكتب صور في المجلس، المهندس حسن هاني، أعمال رفع الأنقاض في منشأة مصلحة مياه لبنان الجنوبي بمدينة صور، التي تعرضت للتدمير جراء اعتداءات العدو الإسرائيلي.

      وخلال الجولة، أكد حيدر أن “المجلس، بالتعاون مع مصلحة مياه لبنان الجنوبي، يعمل على إزالة الركام وآثار الدمار تمهيدًا لإعادة بناء المنشأة عبر الجهات المانحة”.

      وردًا على سؤال حول أعمال رفع الأنقاض في القرى الحدودية، أوضح حيدر أن “العدو يتعمد استهداف الآليات العاملة هناك بهدف منع أي فرصة للحياة في تلك المناطق”، مضيفًا أنه “على الرغم من التنسيق مع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، يواصل العدو عرقلة أعمال رفع الأنقاض”.

      المصدر: موقع المنار

