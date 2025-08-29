الرئيس السابق أميل لحود: حسناً فعل قائد الجيش برفض الانجرار إلى مواجهة داخلية

توجه الرئيس السابق، العماد أميل لحود، بالتعزية إلى عائلات شهيدي الجيش وإلى قيادة المؤسسة العسكرية على فقدان بطلين كانا يقومان بواجبهما الوطني في مواجهة إجرام العدو الإسرائيلي.

وأكد لحود أن هذه الخسارة ليست غريبة عن المؤسسة العسكرية، التي تحملت عبر التاريخ أكثر بكثير مما هو مطلوب منها، وكانت ولا تزال صمام الأمان في وجه المؤامرات الخارجية والداخلية.

وأضاف لحود في بيان له: “نحن على ثقة بأن الجيش، بقيادة العماد رودولف هيكل، سيبقى على أهبة الاستعداد لمواجهة المخاطر التي يمر بها لبنان في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخه، إذ أن نظرته الوطنية وحكمته تساهمان في تثبيت اللحمة بين اللبنانيين، في حين تسعى دول أخرى تدّعي صداقتها للبنان إلى إشعال الاقتتال بين اللبنانيين”.

وأكد الرئيس لحود “حسناً فعل قائد الجيش ومعه قيادة المؤسسة حين رفضوا أن يكونوا طرفاً ضد وطنهم وشعبهم، برفضهم الانجرار إلى مواجهة داخلية، وهم يدركون أن الخطر الأول للبنان هو الإسرائيلي، الذي لن يترك مناسبة إلا وسيحاول أن ينال من وحدة وتضامن اللبنانيين، وهذا ما لن يحصل في ظل هذه القيادة”.

المصدر: موقع المنار