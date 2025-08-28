الجمعة   
   29 08 2025   
   5 ربيع الأول 1447   
   بيروت 00:07
    عاجل

    المكتب السياسي لأنصار الله: الموقف اليمني من إسناد الشعب الفلسطيني ودعم غزة لن يتوقف أو يتأثر بالتصعيد الصهيوني