قيادة الجيش اللبناني نعت الملازم أول الشهيد محمد اسماعيل والمعاون أول الشهيد رفعت الطعيمي اللذين استشهدا اليوم جراء انفجار مسيّرة تابعة للعدو الاسرائيلي أثناء الكشف عليها في الناقورة