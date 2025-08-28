إدارة الغذاء والدواء الأميركية تنهي ترخيصها الشامل للقاحات كوفيد

أنهت إدارة الغذاء والدواء الأميركية “FDA”، يوم الأربعاء 27 أغسطس/ آب، ترخيصها الشامل للقاحات كوفيد في الولايات المتحدة، واقتصرت على منح اللقاحات للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة.

وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي، روبرت كينيدي الابن، عبر منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: “أُلغيت الآن تراخيص الاستخدام الطارئ للقاحات كوفيد، التي استُخدمت سابقاً لتبرير فرض قيود واسعة النطاق على عامة الناس خلال إدارة بايدن”.

وأضاف كينيدي: “طالب الشعب الأميركي بالعلم والسلامة والحس السليم. وهذا الإطار يُلبي هذه العناصر الثلاثة”.

ويأتي هذا في أعقاب جهود عديدة بذلها كينيدي، الذي يعتبر من أبرز المشككين في اللقاحات، لتغيير وتقويض التطعيمات في الولايات المتحدة.

المصدر: cnbc arabia