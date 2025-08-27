عربي وإقليمي

عراقجي: طهران لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان ومستعدة لكل الاحتمالات مع الكيان الصهيوني

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن طهران لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، مشيراً إلى أن ذلك لا يمنعها من التعبير عن مواقفها بشأن القضايا الإقليمية.

وفي حوار صحفي، شدد عراقجي على أن “التدخل الحقيقي هو من يحتل الأراضي اللبنانية أو يطرح خططاً عجيبة وغريبة لتقويض لبنان”.

وفي سياق آخر، قال عراقجي إن ما لم تحققه الاعتداءات الأميركية – الصهيونية على المنشآت النووية لن يتحقق في أي مفاوضات مقبلة مع الإدارة الأميركية، مؤكداً أن طهران لا تزال على استعداد للدخول في مفاوضات عادلة ومنصفة بشأن برنامجها النووي.

وبشأن احتمال حدوث مواجهة جديدة مع الكيان الصهيوني، أضاف الوزير الإيراني أن “هناك احتمال لكل شيء، والجمهورية الإسلامية مستعدة لكل الظروف”.

المصدر: موقع المنار