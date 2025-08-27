الأربعاء   
   27 08 2025   
   3 ربيع الأول 1447   
   بيروت 09:24
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: قوة إسرائيلية معادية توغلت فجرا لمسافة 600 م داخل بلدة كفركلا جنوبي لبنان وفجرت جزءا من منزل مدمر في حي “النورية”