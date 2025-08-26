الثلاثاء   
   26 08 2025   
   2 ربيع الأول 1447   
   بيروت 21:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    اعلام العدو: مئات الآلاف يتظاهرون في ميدان الرهائن وشوارع بتل أبيب للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى