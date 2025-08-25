الإثنين   
   25 08 2025   
   1 ربيع الأول 1447   
   بيروت 16:25
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 62,744 شهيدا و158,259 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023