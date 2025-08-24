الأحد   
   24 08 2025   
   30 صفر 1447   
   بيروت 22:17
    عاجل

    الوزير السابق محمد فنيش لقناة المنار: نحن موجودون في الحكومة لأننا نمثل نهج المقاومة الذي حرر لبنان وهو نهج غالبية اللبنانيين