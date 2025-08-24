عاجل

مصدر خاص بالقوات المسلحة اليمنية لمراسل المنار: تمكنت الدفاعات الجوية بفضل الله تعالى من إرباك تشكيلات سلاح جو العدو الإسرائيلي وأجبرتها على مغادرة الأجواء اليمنية سريعاً