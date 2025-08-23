السبت   
   23 08 2025   
   29 صفر 1447   
   بيروت 23:11
    عاجل

    “كتائب القسام” تستهدف دبابتين صهيونيتين بعدد من العبوات الأرضية شديدة الانفجار شرق موقع الروضة جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة