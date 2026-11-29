اعتداءات إسرائيلية واسعة على جنوب لبنان تشمل غارات جوية وقصفًا مدفعيًا وتفجيرات وأعمال تجريف

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على جنوب لبنان، اليوم الأحد 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، حيث طالت الغارات الجوية والقصف المدفعي ونيران الأسلحة الرشاشة عددًا من البلدات والمناطق الجنوبية، بالتزامن مع عمليات تفجير وتجريف وتحركات للآليات العسكرية، وفق المعطيات الميدانية حتى الساعة التاسعة مساءً.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدات الهبارية وبرعشيت وميفدون، وبلدات حداثا والمنصوري وبيت ياحون، ومدينة الخيام وسهلها، ووادي زبقين ومنطقة النفخة عند أطراف البلدة، ووادي السلوقي لجهة بلدتي تولين وحولا.

كما طال القصف المدفعي طريق الخردلي، وحي الدير في بلدة النبطية الفوقا، وتلة المشاع بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية، ومرتفعات علي الطاهر، فيما أطلقت قوات الاحتلال عددًا من قذائف الهاون باتجاه بلدة مجدل زون.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاث غارات جوية، استهدفت أطراف بلدة برعشيت، وأطراف بلدة شقرا لجهة وادي السلوقي، وبلدة طلوسة لجهة الوادي.

ونفّذت قوات الاحتلال عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت مجدل زون ووادي زبقين ووادي السلوقي ومدينة الخيام وبلدة بني حيان وأطراف برعشيت وزوطر الشرقية ومحيط مشاع ميفدون.

وفي سياق الاعتداءات المتواصلة، انفجرت مسيّرة إسرائيلية مفخّخة في حي الحريق ببلدة النبطية الفوقا، فيما نفّذت قوات الاحتلال عملية تفجير في بلدة كفرتبنيت.

وشهدت مناطق جنوبية عدة تحركات لآليات عسكرية إسرائيلية ودبابات وجرافات، تزامنت مع عمليات قصف وتمشيط وأعمال تجريف في وادي السلوقي.

كذلك، أطلقت قوات الاحتلال قذائف مضيئة فوق مجرى نهر الليطاني في زوطر الشرقية وأطراف بلدة ميفدون، وألقت قنابل دخانية باتجاه ميفدون، فيما ألقت محلّقة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة المنصوري.

المصدر: موقع المنار