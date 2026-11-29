أولاً: القصف المدفعي
- قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة الهبارية.
- قصف مدفعي استهدف بلدة حداثا.
- قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة برعشيت.
- قصف مدفعي استهدف وادي زبقين.
- قصف مدفعي استهدف سهل مدينة الخيام.
- قصف مدفعي استهدف مدينة الخيام.
- قصف مدفعي استهدف بلدة المنصوري.
- قصف مدفعي استهدف وادي السلوقي لجهة بلدة تولين.
- قصف مدفعي استهدف وادي السلوقي باتجاه بلدة حولا.
- قصف مدفعي استهدف طريق الخردلي.
- إطلاق عدد من قذائف الهاون باتجاه بلدة مجدل زون.
ثانياً: الغارات الجوية
- غارة من الطيران الحربي استهدفت أطراف بلدة برعشيت.
- غارة من الطيران الحربي استهدفت أطراف بلدة شقرا لجهة وادي السلوقي.
- غارة من الطيران الحربي استهدفت بلدة طلوسة لجهة وادي السلوقي.
ثالثاً: التمشيط بالأسلحة الرشاشة
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة مجدل زون.
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه وادي السلوقي لجهة بلدتي حولا وشقرا، بالتزامن مع تحرك آليات العدو والقصف المدفعي.
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه مدينة الخيام.
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة مجدل زون، بالتزامن مع إطلاق قذائف الهاون باتجاه البلدة.
رابعاً: التفجيرات
- تفجير نفذه جيش العدو في بلدة كفرتبنيت.
خامساً: تحركات آليات العدو
- تحرك آليات العدو في بلدة كفرتبنيت.
- تحرك آليات العدو في وادي السلوقي لجهة بلدتي حولا وشقرا.
سادساً: إلقاء القنابل المضيئة
- إلقاء قذائف ضوئية فوق مجرى نهر الليطاني في زوطر الشرقية.
- إلقاء قذائف ضوئية فوق اطراف ميفدون.
المصدر: موقع المنار