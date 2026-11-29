الشرطة الهندية تفرق احتجاجا أمام مقر شركة ميتا

استخدمت الشرطة في ولاية هاريانا بشمال الهند مدافع المياه لتفريق نشطاء من حزب المؤتمر المعارض ​الرئيسي، الذين نظموا احتجاجا أمام مقر شركة ميتا ‌ردا على مزاعم بأن الشركة تمارس الرقابة على أصوات المعارضة.

ونظم نشطاء من الجناح الشبابي لحزب المؤتمر احتجاجات حاشدة أمام مكاتب ميتا، متهمين ​الشركة بالعمل لصالح حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس ​الوزراء ناريندرا مودي، في ما أصبح أحد أكبر التحديات ⁠التي تواجه الشركة المالكة لتطبيقي فيسبوك غ في أكبر ​أسواقها من حيث عدد المستخدمين.

وتقول ميتا إنها تقيد المحتوى في ​الهند وفقا للقوانين المحلية. ولم تعلق الشركة علنا على الاحتجاجات، لكن أشخاصا مطلعين ذكروا أنها أبلغت حزب المؤتمر في اجتماع مغلق أنها تظل محايدة ​تجاه جميع الأحزاب السياسية.

ورفع الجناح الشبابي لحزب المعارضة دعوى ​قضائية ضد ميتا والحكومة الهندية، سعيا إلى إلغاء قاعدة وسعت نطاق قيود ‌المحتوى ⁠بشكل حاد من خلال فرض عمليات مسح آلية لإزالة نسخ المنشورات التي تم الإبلاغ عنها في أوامر إزالة فردية.

ونشر الجناح الشبابي لحزب المؤتمر على منصة إكس أن نشطاء الحزب تعرضوا ​لمدافع المياه ​وسكبت عليهم الشرطة ⁠ماء قذرا خلال احتجاج أمام مكتب ميتا في جورجرام، متهمين الحكومة باستخدام القوة ضد المتظاهرين ​المطالبين بحرية التعبير.

وقال شاهد من رويترز ​إن الشرطة ⁠احتجزت عددا قليلا من أنصار الحزب، لكن تم الإفراج عنهم لاحقا.

ويقول حزب المؤتمر، وهو الحزب المعارض الرئيسي لحكومة مودي، إن ⁠القيود ​المفروضة على المحتوى تضعه في وضع ​غير موات قبل انتخابات الولايات المقررة العام المقبل، حيث من المتوقع أن يكون ​فيسبوك وإنستجرام منصتين رئيسيتين للحملات الانتخابية.

المصدر: وكالة رويترز