سوريا | تظاهرة في القامشلي رفضاً لقرارات بغداد بشأن معابر إقليم كردستان وتحذيرات من تداعيات إغلاقها

تظاهر مئات الأكراد السوريين في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، احتجاجاً على قرارات الحكومة العراقية بإخضاع المعابر الحدودية لإقليم كردستان للسلطة الاتحادية، معربين عن تضامنهم مع الإقليم ومحذّرين من التداعيات الاقتصادية والمعيشية لإغلاق المعابر التي يعتمد عليها سكان المنطقة في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

ورفع المشاركون في التظاهرة الأعلام الكردية وصور رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، وردّدوا هتافات باللغة الكردية تؤكد هويتهم القومية وتضامنهم مع الإقليم، فيما شاركت نساء في أداء رقصات شعبية تقليدية.

وأكد أحد القياديين في المجلس الوطني الكردي أن إقليم كردستان العراق وقف إلى جانب الأكراد السوريين منذ بداية الأزمة السورية، معتبراً أن التضامن معه في ظل التطورات الراهنة يمثّل واجباً ومسؤولية.

وأشار إلى الأهمية الاقتصادية والمعيشية للمعابر التي تربط شمال شرقي سوريا بالإقليم، موضحاً أن معظم السلع الأساسية تصل إلى سكان المنطقة عبر هذه المنافذ، وداعياً إلى مواصلة الحوار بين بغداد وأربيل والإبقاء على المعابر مفتوحة حتى التوصل إلى حل للخلافات القائمة.

من جهتها، أكدت المحامية هندريد بارزانجي، إحدى المشاركات في التظاهرة، تضامنها مع إقليم كردستان مهما كانت الظروف التي يواجهها، محذّرة من أن إغلاق المعابر ستكون له تداعيات كارثية على المستويات الاقتصادية والأمنية والمعيشية.

بدوره، حذّر عبد المناف عيسى، أحد المشاركين، من انعكاسات إغلاق المعابر على الحركة التجارية والإمدادات الغذائية، مشيراً إلى اعتماد سكان المنطقة على هذه المنافذ طوال سنوات الأزمة السورية، وإلى أن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية بالتزامن مع إغلاقها قد يفاقم معاناتهم.

وتأتي التظاهرة عقب حزمة قرارات أصدرها رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إثر التحقيقات المتعلقة بتهريب النفط في شركة نفط الشمال.

وتضمنت القرارات إغلاق المعابر الحدودية غير الرسمية مع دول الجوار، وإخضاع منافذ إقليم كردستان لإدارة هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية، وحصر صلاحية الموافقة على تصدير النفط ومشتقاته بوزارة النفط الاتحادية، فضلاً عن تولّي الوزارة إدارة الحقول النفطية الخاضعة لسيطرة القوات الكردية في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى.

وفي إطار تنفيذ هذه القرارات، أعلن قائد قوات الحدود العراقية الفريق محمد عبد الوهاب سكر السعيدي، الخميس، إغلاق معبر الوليد الحدودي مع سوريا، الواقع شمالي بلدة ربيعة، ومعبر سرتك بشته الحدودي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في محافظة حلبجة، موضحاً أن المعبرين كانا يُداران من جانب إقليم كردستان.

كما توقفت الحركة التجارية عبر معبر سيمالكا الرابط بين شمال شرقي سوريا وإقليم كردستان العراق حتى إشعار آخر، وفق تقارير إعلامية محلية، ما زاد المخاوف بشأن انعكاسات الأزمة على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لسكان المنطقة.

وفي المقابل، رفض رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني قرارات الحكومة الاتحادية، معتبراً أنها تتعارض مع التفاهمات السابقة بين بغداد وأربيل وتمسّ الحقوق الدستورية للإقليم، فيما أكد مجلس وزراء الإقليم ضرورة معالجة الخلافات عبر الحوار والمفاوضات والتفاهم المشترك في إطار الدستور العراقي.

وكانت مدن الحسكة والقامشلي وعامودا قد شهدت، الأربعاء، تجمعات مماثلة تضامناً مع إقليم كردستان، فيما تظاهر آلاف المواطنين في أربيل ومدن أخرى بالإقليم، الخميس، احتجاجاً على قرارات الحكومة الاتحادية.

وتأتي التطورات الأخيرة في ظل خلافات متواصلة بين بغداد وأربيل بشأن إدارة المنافذ الحدودية والحقول النفطية وعائدات تصدير النفط والصلاحيات المالية والأمنية، وسط تأكيد الحكومة العراقية ضرورة تعزيز سلطة الدولة ومكافحة التهريب، وتمسّك حكومة الإقليم بصلاحياتها وحقوقها الدستورية.

المصدر: وكالة يونيوز