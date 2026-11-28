العثور على 8 متوفين على الأقل بقارب مهاجرين قرب جزر الكناري

أعلنت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية اليوم الجمعة العثور على ما لا يقل عن ثمانية مهاجرين متوفين عند إنقاذ قارب ​كان يحمل حوالي 100 شخص بالقرب من جزر الكناري الإسبانية، في ‌وقت يواجه فيه المسؤولون في المنطقة ضغوطا هائلة جراء الارتفاع المفاجئ في أعداد الوافدين.

وتسلط هذه الوفيات الضوء على مخاطر أحد أكثر طرق الهجرة خطرا في العالم، وذلك ​قبل أيام قليلة من الانتخابات العامة المقرر إجراؤها يوم الأحد في ​إسبانيا، إذ برزت الهجرة قضية حاسمة في الحملة الانتخابية.

وقالت خدمة ⁠الإنقاذ إنه تم العثور على ما بين ثماني وعشر جثث على متن ​القارب، ونقل ستة أشخاص جوا إلى مستشفى في حالة خطيرة. وكان القارب، ​الذي عُثر عليه على بعد 39 ميلا بحريا جنوبي جزيرة إل ييرو، قيد السحب إلى ميناء لا إستاكا.

ونزل 84 ناجيا من قارب آخر في ميناء لا ريستينجا بالجزيرة، ​الذي يضم مركزا لاستقبال المهاجرين ومستشفى ميدانيا، حيث تتم معالجة أوضاع معظم ​المهاجرين الذين يصلون إلى الجزيرة.

وتسارعت وتيرة وصول المهاجرين إلى جزر الكناري منذ أكتوبر ‌تشرين ⁠الأول، لتصل إلى رقم قياسي بلغ 2100 شخص في يوم واحد في 25 نوفمبر تشرين الثاني، وجاء معظمهم إلى جزيرة إل ييرو، التي يبلغ عدد سكانها 11400 نسمة.

وقال زعيم المنطقة فرناندو كلافيخو في منشور على إكس ​إنهم يشعرون “بكثير من ​الألم والعجز إزاء ⁠هذه المأساة الجديدة”، مطالبا الحكومة الإسبانية والمفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات.

وأضاف “الطوارئ الإنسانية لا تبدأ في إل ييرو، بل على ​شواطئ السنغال وجامبيا، حيث يتعين علينا التحرك”.

ويعد رئيس الوزراء ​بيدرو سانتشيث ⁠أحد أبرز المدافعين في أوروبا عن فوائد الهجرة للاقتصاد، في حين يطالب اليمين، الذي يتصدر استطلاعات الرأي، بفرض ضوابط أكثر صرامة.

ويحاول آلاف المهاجرين عبور المحيط ⁠الأطلسي كل ​عام في قوارب مكتظة، سعيا للوصول إلى ​الأراضي الإسبانية رغم اضطراب البحر وقوة التيارات. وعادة ما تزداد أعداد الوافدين في الخريف، عندما ​تكون أحوال البحر مواتية بشكل عام.

المصدر: وكالة رويترز