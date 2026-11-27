أمن الدولة تابع الكشف على المزارع والمسالخ واقفال العديد من المسالخ والملاحم ومراكز بيع اللحوم بسبب عدم توافر الشروط الصحية

تابعت المديرية العامة لأمن الدولة موضوع سلامة الغذاء، من خلال مكاتبها الإقليمية على الأراضي اللبنانية كافة، عبر الكشف على المزارع والمسالخ للتأكد من توافر الرخص القانونية للمستفيدين منها والمستثمرين لها، ومن سلامة الدواجن واللحوم المباعة فيها ومعايير النظافة، وذلك بإشراف النائب العام التمييزي ومعاونة المراقبين الصحيين.

وفي هذا السياق، تم اقفال العديد من المسالخ والملاحم ومراكز بيع اللحوم بسبب عدم توافر الشروط الصحية اللازمة وفساد اللحوم بعد مطابقتها للمواصفات. كما تم امهال البعض الآخر بمهل زمنية لتسوية أوضاعهم القانونية.