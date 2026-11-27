الأمم المتحدة: خفض التمويل يتسبّب بإغلاق نحو نصف مراكز حماية النساء والفتيات النازحات واللاجئات

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، أنّ ما يقرب من نصف مراكز إيواء النساء والفتيات النازحات واللاجئات في أكثر من عشر دول أُغلقت منذ بداية عام 2025 بسبب تراجع التمويل، ما جعلهنّ أكثر عرضة للاعتداءات الجنسية وأعمال العنف.

وأوضحت المفوضية أنّ هذه المساحات الآمنة تتيح للناجيات من الحروب أو الاختطاف الحصول على الدعم النفسي وخدمات أخرى، فضلًا عن حمايتهنّ من مخاطر الاغتصاب والاعتداء داخل المخيمات، حيث تتفاقم هذه المخاطر نتيجة ضعف الإضاءة والاكتظاظ.

وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، إيديم ووسورنو، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إنّ فرص الناجيات في الإفصاح بأمان عن الاعتداءات التي تعرّضن لها وطلب المساعدة باتت أقلّ، واصفةً الوضع بالمروّع، ومحذّرةً من خطورة إغلاق هذه المراكز.

وأضافت أنّ نحو 171 مركزًا من أصل 374 مساحة آمنة أُغلقت خلال عام 2025، فيما أُغلق المزيد منها خلال عام 2026، في 14 دولة شملها مسح أجرته المفوضية، بينها دول تشهد نزاعات مسلحة، مثل السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأشار متحدث باسم المفوضية إلى أنّ برامجها المعنية بمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي لم تتلقَّ سوى ثلث التمويل المطلوب خلال عام 2025، وأقلّ من ربعه منذ بداية عام 2026 حتى الآن.

المصدر: رويترز