استشهاد وفقدان 11 مواطنًا معظمهم أطفال في تعز وغارات سعودية على صعدة والحديدة

استشهد ثمانية مواطنين وفُقد ثلاثة آخرون، معظمهم أطفال، جراء غارة شنّها طيران القوات السعودية على مبنى سكني في مدينة التربة بمديرية الشمايتين في محافظة تعز، بالتزامن مع غارات استهدفت منشآت خدمية في محافظتي صعدة والحديدة.

وتمكّنت فرق الإنقاذ من انتشال ثمانية جثامين من موقع القصف، فيما لا يزال ثلاثة أشخاص مفقودين تحت الأنقاض، وسط تحليق مكثّف ومستمر للطيران الحربي السعودي يعيق عمل فرق الإنقاذ ويحول دون انتشال بقية الضحايا.

وأفادت مصادر يمنية بأنّ معظم الضحايا من الأطفال الذين يعملون في بيع المرطبات، بعدما استهدفت الغارة مقرّ سكنهم.

وفي محافظة صعدة، استهدف الطيران السعودي خزانًا للوقود في مدينة صعدة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، كما استهدف شبكة الاتصالات في عزلة ربوع الحدود بمديرية مجز، وشنّ غارتين على منطقة الطويلة بمديرية سحار.

وفي محافظة الحديدة، شنّ الطيران السعودي ثماني غارات على شبكات الاتصالات في مديرية الزهرة، طالت برجًا للاتصالات في المديرية.

المصدر: موقع المنار