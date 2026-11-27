التعبئة العمالية: نجدد العهد للشهداء والمقاومة ونؤكد مواصلة مسيرة العطاء والوفاء وخدمة الناس

بمناسبة يوم التعبئة العامة للمستضعفين، أصدرت التعبئة العمالية في وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله البيان التالي:

بمناسبة يوم التعبئة العامة للمستضعفين تتقدم التعبئة العمالية في وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله من الامامين المقدسين السيدين القائدين الخميني والخامنئي صانعي عصر انتصار المستضعفين على المستكبرين بأسمى آيات التعظيم والتجليل والافتخار والوفاء والشكر على مفخرة التعبئة العامة التي أرسيا مبادءها وقيمها ونظمها، لمواجهة عتاة الأرض وفراعنتها الجدد ، وأسسا بذلك للانتصار المتجدد الذي يشهده العالم، في كل مواجهة مع هؤلاء الطغاة الجبابرة ، من الشيطان الأكبر الأمريكي، الى الشر المطلق الإسرائيلي الصهيوني .

وتتوجه التعبئة العمالية في وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله بمناسبة يوم التعبئة العامة للمستضعفين بأسمى آيات التحية والتقدير إلى جميع الإخوة والأخوات في التعبئة العامة للمستضعفين عموما والاخوة في التعبئة العمالية والإنتاجية زراعة وصناعة وتجارة وكل ميادين العمل والانتاج والخدمات، الذين يجسّدون بروحهم الإيمانية والولائية معاني الالتزام والتضحية والبذل والعطاء، ويقدّمون نموذجاً في تحمّل المسؤولية والثبات على المبادئ.

وفي يوم التعبئة العامة للمستضعفين، صانعة كل مواقع القوة والاقتدار والوعي والإرادة الراسخة، نحيّي أرواح شهدائنا الأبرار، وفي مقدّمهم القادة الشهداء، الأمام السيد علي الحسيني الخامنئي، والسيدين العظيمين الامينين العامين القائدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الأرض والكرامة والسيادة، ونؤكد أن دماءهم ستبقى أمانة في أعناقنا ومنارة تهدي دربنا. كما نوجّه التحية والإكبار إلى المقاومة الإسلامية الباسلة، وإلى مجاهديها الأبطال الذين يسطرون أسمى ملاحم الصمود والتضحية في مواجهة العدو الإسرائيلي، وإلى عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وإلى أهلنا الصامدين الذين احتضنوا المقاومة وقدموا التضحيات الجسام.

إنّ يوم التعبئة ليس مجرّد مناسبة سنوية، بل هو محطة لتجديد العهد والالتزام، واستحضار معاني التضحية والإيثار، وتعزيز روح الانتماء والعمل المنظّم، وتأكيد الجهوزية لتحمّل المسؤوليات في مختلف الميادين، ولا سيما في خدمة الناس والوقوف إلى جانبهم في الظروف الصعبة.

وتؤكد التعبئة العمالية أنّ التعبئة العمالية والعمل النقابي التعبوي، مسؤولية وطنية وأخلاقية، وميدان أساسي لخدمة العمال والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة، وصون كرامتهم، ومواجهة كل أشكال الاستغلال والتعدّي على حقوقهم، والعمل من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية، بما ينسجم مع قيم العدالة والإنصاف والتكافل التي نؤمن بها.

وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا، وما يخلّفه العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان ، وتواطؤ السلطة، وانصياعها لأوامر الخارج الأمريكي والصهيوني ، تتأكد مسؤوليتنا في الحضور في ميادين الدفاع عن الوطن، وتعزيز التكافل والتراحم، والوقوف إلى جانب أهلنا الصامدين والنازحين، وعائلات الشهداء والجرحى، والمساهمة في تخفيف الأعباء عنهم، وترسيخ ثقافة البذل والخدمة والعطاء.

كما تشدد التعبئة العمالية على تعزيز حضورها النقابي التعبوي الفاعل، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات التي تطاول العمال وموظفي القطاعين العام والخاص، والعمل على حماية حقوقهم ومكتسباتهم، ومتابعة قضاياهم بكل مسؤولية وثبات، انطلاقاً من إيماننا بأن خدمة الناس والدفاع عن كرامتهم من صميم واجبنا الديني والوطني.

وفي يوم التعبئة، نجدد العهد للشهداء، والوفاء للمقاومة الباسلة، والالتزام بنهج التضحية والعطاء، مؤكدين استمرارنا في أداء واجبنا النقابي والاجتماعي والإنساني، بكل إخلاص وثبات، سائلين الله تعالى أن يحفظ مجاهدينا وأهلنا، وأن يتغمّد شهداءنا بواسع رحمته، وأن يمنّ على جرحانا بالشفاء العاجل، وأن يوفّقنا لما فيه عزّة وطننا وكرامة شعبنا.

المجد للشهداء، والتحية للمقاومة الباسلة، والوفاء لأهلنا الصامدين.

المصدر: العلاقات الاعلامية