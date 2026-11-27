قوة الجوفضاء في حرس الثورة الإسلامية: دفاعنا الجوي اطلق نيرانا تحذيرية على مقاتلة من طراز F-16 تابعة للجيش الأمريكي اقتربت من المجال الجوي للجمهورية الإسلامية أثناء تنفيذها مهمة مرافقة وتوفير غطاء جوي للسفن المخالفة جنوب شرق جزيرة هنغام