حماس: لا معنى لأي اتفاق ما دامت آلة القتل والحصار تواصل عملها كما أن استمرار الصمت الدولي ومجلس السلام تجاه جرائم الاحتلال يعد إخفاقا لا يمكن تبريره أو القبول به