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القناة 14 العبرية: رئيس الكنيست “متان كاهانا” يتهم نتنياهو بمحاولة دفع البلاد نحو انتخابات جديدة
27-11-2026 14:31 مساءً
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