الفوعاني يدعو إلى إلغاء الطائفية السياسية وبناء الدولة المدنية

دعا رئيس الهيئة التنفيذية لحركة «أمل» الدكتور مصطفى الفوعاني إلى معالجة الخلل البنيوي في النظام السياسي اللبناني، من خلال إلغاء الطائفية السياسية والانتقال إلى الدولة المدنية العادلة القائمة على المواطنة المتساوية، مؤكّدًا تمسّك الحركة باستمرار وجود قوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان ضمن إطار الأمم المتحدة، ورفض أيّ صيغة لقوات متعدّدة الجنسيات خارج المظلّة الأممية.

وأكّد الفوعاني، خلال ندوة فكرية بعنوان «بناء الدولة العادلة والقادرة… نحو بناء دولة مدنية»، أنّ لبنان يقف أمام مرحلة وطنية مفصلية تتطلّب الانتقال من إدارة الأزمات إلى صناعة الحلول، وتحويل التضحيات والتجارب إلى مشاريع ورؤى وسياسات تحفظ مستقبل الأجيال، مشدّدًا على أنّ المرحلة الراهنة تستدعي الشجاعة في التفكير والجرأة في المصارحة والمسؤولية في اتّخاذ المواقف.

وشدّد الفوعاني على ضرورة بناء وطن يقوم على الشراكة والعدالة والمؤسسات، يشعر فيه كلّ مواطن بأنّه شريك في دولته وصاحب حقّ فيها، بعيدًا عن الإقصاء والتهميش، معتبرًا أنّ قوة الدولة تستند إلى عدالتها وثقة مواطنيها وكفاءة مؤسساتها وقدرتها على حماية الحقوق وصون الكرامة.

وأوضح أنّ تجديد مفهوم الدولة يبدأ ببناء دولة المؤسسات والقانون والقضاء المستقلّ والإدارة الكفوءة والاقتصاد المنتج، وتأمين الخدمات الأساسية والفرص المتكافئة، وضمان حصول المواطنين على حقوقهم بعيدًا عن الانتماءات، وإتاحة فرص العمل والمستقبل الكريم للشباب من دون اللجوء إلى الوساطة والمحسوبيات.

واعتبر أنّ المدخل الأساسي لإعادة بناء الدولة اللبنانية يتمثّل في معالجة الخلل البنيوي في النظام السياسي، عبر إلغاء الطائفية السياسية والانتقال إلى الدولة المدنية العادلة، القائمة على المواطنة المتساوية، بعيدًا عن التمييز على أساس الطائفة أو المذهب أو المنطقة، واعتماد الكفاءة معيارًا لتولّي المسؤولية، والدستور والقانون مرجعيةً للجميع.

وأكّد أنّ الدولة المدنية تضمن حماية التنوّع ضمن إطار وطني جامع، تتحوّل فيه الطوائف إلى مكوّنات اجتماعية وثقافية متساوية في الحقوق والواجبات، مشدّدًا على أنّ بناء الدولة القادرة والعادلة يتطلّب إنهاء المحاصصة وتعزيز المواطنة وترسيخ استقلال المؤسسات، بما يكرّس العدالة وتكافؤ الفرص ويحفظ كرامة جميع اللبنانيين.

وأشار الفوعاني إلى أنّ فكر الإمام المغيّب السيّد موسى الصدر يشكّل بوصلة وطنية وإنسانية متجدّدة، إذ جعل الإنسان قيمة الوجود ورفض اعتبار الحرمان قدرًا، مؤكّدًا أنّ مواجهة الظلم تبدأ برفض السكوت عنه.

وأوضح أنّ مشروع الإمام الصدر كان مشروعًا وطنيًا شاملًا للنهوض بجميع أبناء لبنان، وجعل المواطنة أساسًا للحقوق والواجبات.

كما اعتبر أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري شكّل، عبر مسيرته الوطنية، نموذجًا في إدارة التوازنات الصعبة وحماية الحوار والسلم الأهلي والتمسّك بالمؤسسات والدستور، وإبقاء أبواب التلاقي مفتوحة في أصعب الظروف.

وأكّد أنّ الوفاء لهذا الإرث يقتضي تحويله إلى مبادرات ورؤى تستجيب لتحدّيات الحاضر وتطلّعات المستقبل.

وفي الشأن السيادي، أكّد الفوعاني أنّه «لا سيادة حقيقية فوق أرض مهددة، ولا استقرار مستدامًا فوق جراح الناس»، معتبرًا أنّ المقاومة تشكّل مصدر قوة للبنان وعنصرًا أساسيًا في مواجهة الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية.

ودعا الدولة إلى التعامل مع المقاومة باعتبارها رصيدًا وطنيًا، والاستفادة من عناصر القوة التي تمثّلها في حماية الأرض وصون السيادة، محذّرًا من وضعها في موقع التناقض مع الدولة. وشدّد على أنّ المصلحة الوطنية تقتضي توحيد عناصر القوة وتوظيفها في مواجهة الاحتلال والدفاع عن حقوق اللبنانيين.

وفي ما يتعلّق بقوات الأمم المتحدة المؤقّتة العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، أكّد الفوعاني تمسّك حركة «أمل» باستمرار وجودها ضمن إطار الأمم المتحدة ووفق تفويضها الأممي، باعتبارها شاهدًا دوليًا على انتهاكات الاحتلال واعتداءاته، وعنصرًا مساعدًا في تثبيت الاستقرار ومتابعة تنفيذ القرار الدولي 1701.

وشدّد على رفض أيّ صيغة لقوات متعدّدة الجنسيات خارج المظلّة الأممية، لما قد تنطوي عليه من مساس بالسيادة والقرار الوطني، مؤكّدًا أنّ الأولوية تكمن في التنفيذ الكامل للقرار 1701، وإلزام الكيان الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلّة ووقف اعتداءاته، بالتوازي مع تعزيز قدرات الجيش اللبناني.

ورفض فرض أيّ وصاية دولية على لبنان، داعيًا إلى موقف دولي عادل يحترم سيادته وحقوقه ويحول دون فرض ترتيبات أمنية تخدم مصالح الاحتلال.

ودعا الفوعاني إلى تحصين الوحدة الداخلية وتكامل الجهود السياسية والدبلوماسية والوطنية لوقف الاعتداءات وتأمين عودة الأهالي وإطلاق مسار جدّي لإعادة إعمار المناطق المتضرّرة.

وأكّد أنّ الجنوب جزء أصيل من هوية لبنان وكرامته، وأنّ أبناءه الذين دفعوا أثمانًا باهظة يستحقّون التزامًا فعليًا بإعادة الإعمار والإنماء وتحقيق العدالة، بما يتجاوز خطابات المواساة.

وشدّد على ضرورة أن يشمل الإنماء المتوازن جميع المناطق اللبنانية، من الجنوب إلى البقاع والشمال والجبل وبيروت، معتبرًا أنّ بناء الإنسان يشكّل أحد المحاور الأساسية لمعركة المرحلة المقبلة.

وقال: «لا صمود من دون اقتصاد منتج، ولا كرامة من دون تعليم وطبابة وفرص عمل، ولا استقرار من دون عدالة اجتماعية»، داعيًا إلى حماية القطاعات الزراعية والصناعية وتحفيز الإنتاج واستعادة ثقة المواطن بدولته، من خلال الشفافية والمحاسبة والكفاءة.

وأكّد الفوعاني أنّ الشباب اللبناني شركاء أساسيون في صناعة القرار والمستقبل، مشدّدًا على ضرورة فتح مجالات المشاركة أمامهم والاستماع إلى أفكارهم ومنح الكفاءات دورها، بعيدًا عن المحسوبيات والحواجز التي أبعدت الأجيال الجديدة عن الحياة العامة ودفعتها نحو الانتظار والهجرة واليأس.

وأشار إلى أنّ حركة «أمل»، التي تعتزّ بتاريخها وجهادها، مطالبة بمواصلة تطوير أدوات عملها التنظيمي وتجديد أدائها، مع الحفاظ على ثوابتها وجذورها وانفتاحها على جميع اللبنانيين.

واعتبر أنّ نهج الإمام الصدر ومسيرة الرئيس بري يفرضان حضورًا فاعلًا في قضايا المواطنين، وتقديم مبادرات تعزّز الوحدة الوطنية وتفتح آفاقًا جديدة أمام الأجيال المقبلة.

ورأى أنّ قوة الشخصية السياسية تُقاس بقدرتها على جمع المختلفين وطرح الأفكار وتحمّل المسؤولية والوقوف إلى جانب المواطنين في أوقات الشدّة، مؤكّدًا حاجة لبنان إلى مساحات وطنية تلتقي فيها الإرادات الصادقة على إنقاذ الدولة وحماية المجتمع، بعيدًا عن الانقسامات والحسابات الضيّقة.

وختم الفوعاني بالتأكيد على ضرورة حماية مستقبل لبنان من الخوف والانقسام، قائلًا: «نريد لبنان الذي لا يترك جنوبه، ولا ينسى بقاعه، ولا يهمل شماله، ولا يعزل جبله، ولا يفرّط بعاصمته؛ لبنان الذي يشعر فيه كل مواطن بأنه شريك في وطنه وصاحب حق في دولته ومساهم في صناعة مستقبله».

وشدّد على أنّ المرحلة الراهنة، انطلاقًا من مدرسة الإمام موسى الصدر ونهج الرئيس نبيه بري ومعاناة المواطنين وتطلّعات الأجيال، تستدعي تحمّل المسؤولية والمبادرة والبناء، مؤكّدًا أنّ بناء لبنان العادل والسيّد والحرّ والمستقرّ مسؤولية وطنية مشتركة تستوجب الإرادة والعمل.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام