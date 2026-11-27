الشيخ الخطيب: حصرية السلاح تستوجب إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات وتوفير ضمانات الدفاع عن لبنان

أكّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أنّ الاستناد إلى اتفاق الطائف للمطالبة بحصرية السلاح يجب ألّا يتحوّل إلى قراءة انتقائية تتجاهل التزامات الدولة بتحرير الأرض وحماية المواطنين، مشدّدًا على أنّ أيّ معالجة وطنية لمسألة سلاح المقاومة يجب أن تقوم على التزامات متبادلة، تشمل الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وانتشار الجيش وتحرير الأسرى ووضع استراتيجية دفاع وطني، وصولًا إلى حصرية السلاح بيد الدولة ضمن تفاهم لبناني شامل.

وانتقد الشيخ الخطيب المواقف التي أعلنها رئيس الجمهورية جوزاف عون في خطاب الاستقلال، معتبرًا أنّ الاعتراض الشيعي عليها يتجاوز مسألة السلاح ليشمل طريقة مخاطبة المكوّن الشيعي وموقع الرئاسة من التوازنات الوطنية، ومشدّدًا على أنّ استعادة الدولة تقتضي بناء مؤسسات قادرة على حماية الأرض والمواطنين وضمان المشاركة السياسية المتكافئة لجميع المكوّنات.

وجاء كلام الشيخ الخطيب خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في مقرّ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على طريق المطار، حيث أمّ المصلّين، وتطرّق في مستهلّ خطبته إلى مسيرة الإمام الحسين (عليه السلام) ورفضه الاستسلام للنظام الحاكم، ومحاولته توجيه النصيحة إلى جيش ابن زياد في كربلاء.

ورأى الشيخ الخطيب أنّ مواقف رئيس الجمهورية في عيد الاستقلال، ولا سيّما مطالبته بتسليم السلاح وانتقاده ما سمّاه التدخّل الإيراني في الشؤون اللبنانية، تطرح تساؤلات سياسية ودستورية تتجاوز مسألة حصرية السلاح إلى طريقة تعاطيه مع المقاومة والطائفة الشيعية.

واعتبر أنّ الرئيس يتعاطى مع المقاومة والطائفة الشيعية وكأنّهما «عصابة مسلّحة متمرّدة على الدولة والقانون»، متناسيًا، أنّ طائفة أساسية في لبنان تتعرّض للعدوان والقتل وتدمير قراها وتهجير أبنائها، من دون أن يوليها الاهتمام الذي تستحقّه.

وأشار إلى أنّ هذه التساؤلات تتّصل بطبيعة الدور الذي يُفترض أن يؤدّيه رئيس الجمهورية في نظام يقوم على التوازن والشراكة الوطنية.

وأكّد أنّ من واجب رئيس البلاد الدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، والتمسّك بمرجعية الدولة ومؤسساتها الدستورية، متسائلًا عمّا إذا كان الرئيس قد مارس هذا الدور من موقع الحكم الجامع بين اللبنانيين، أم أنّ طريقة طرحه للقضايا الخلافية جعلته أقرب إلى تبنّي وجهة نظر فريق سياسي في مواجهة فريق آخر.

واستند الشيخ الخطيب إلى المادة 49 من الدستور، التي تنصّ على أنّ رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه.

وأوضح أنّ مسؤوليات الرئيس تشمل الدفاع عن سيادة الدولة وصون الوحدة الوطنية وإدارة الخلافات بين المكوّنات اللبنانية من موقع جامع، واتخاذ موقف من انتهاك السيادة ووجود سلاح خارج المؤسسات الشرعية، وفق معايير وطنية متوازنة وشاملة، بعيدًا عن الظهور بمظهر الطرف في نزاع سياسي أو طائفي.

وأشار الشيخ الخطيب إلى أنّ اتفاق الطائف نصّ على حلّ الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها، معتبرًا أنّ تطبيق هذه المبادئ يرتبط بالظروف التي أُقرّ فيها الاتفاق، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات على لبنان، والدور الذي أدّته المقاومة في تحرير الجنوب عام 2000.

وشدّد على ضرورة ألّا يتحوّل الاستناد إلى اتفاق الطائف للمطالبة بحصرية السلاح إلى قراءة انتقائية تتجاهل التزامات الدولة بتحرير الأرض وحماية المواطنين، متسائلًا عن كيفية مطالبة المقاومة بتسليم سلاحها في ظلّ استمرار الاحتلال والاعتداءات وتدمير القرى الحدودية وتهجير أبنائها.

ولفت إلى أنّ الرئيس عون أشار إلى ضرورة معالجة الاحتلال والسلاح معًا، معتبرًا أنّ حدّة خطابه تجاه الطائفة الشيعية وإيران بدت أكثر وضوحًا من حدّة موقفه تجاه الكيان الإسرائيلي، ما يثير تساؤلات بشأن الأولويات وضرورة التلازم بين إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات وتوفير ضمانات الدفاع عن لبنان ومعالجة مسألة السلاح.

وأوضح أنّ مطالبة المقاومة بالتخلّي عن سلاحها قبل توفير بديل أمني فعلي قد تُفهم لدى شريحة واسعة من اللبنانيين، ولا سيّما في البيئة الشيعية، باعتبارها مطالبة بالتخلّي عن عنصر القوة قبل ضمان حماية الأرض والسكان.

وأكّد أنّ معالجة مسألة السلاح يجب أن تستند إلى التزامات متبادلة تشمل الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وانتشار الجيش وتحرير الأسرى، أي تطبيق القرار 1701، ووضع استراتيجية دفاع وطني وفق ما ورد في خطاب القسم، وصولًا إلى حصرية السلاح بيد الدولة ضمن تفاهم لبناني شامل.

وتطرّق الشيخ الخطيب إلى انتقاد الرئيس عون الدور الإيراني واتّهامه بالتدخّل في القرار اللبناني، معتبرًا أنّ تسليط الضوء على إيران، فيما يتعرّض لبنان لضغوط وتدخّلات أميركية وغربية وعربية وإسرائيلية تشمل مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد والقرارات الحكومية، أمر «غير مفهوم إن لم نقل مريب».

وأشار إلى أنّ الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا مرتبطة بملفّ سلاح المقاومة، فيما يفرض الكيان الإسرائيلي وقائع عسكرية على الأرض من خلال الاحتلال والاعتداءات، وتؤثّر دول أوروبية وعربية في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية للبنان.

وأوضح أنّ تقييم التعاون الدولي والمساعدات الخارجية يجب أن يستند إلى معيار موحّد، يتمثّل في احترام سيادة لبنان وحقّ مؤسساته في اتّخاذ قراراتها بحرية.

وشدّد على أنّ السيادة لا تتجزّأ، رافضًا توجيه الاتّهامات بشأن الوصاية الإيرانية المزعومة، في حال وجودها كما يدّعي البعض، بالتزامن مع التغاضي عن أيّ وصاية أو ضغوط أميركية أو غربية أو عربية أو إسرائيلية.

واعتبر أنّ الأجدى برئيس الجمهورية إعلان رفض جميع أشكال التدخّل الخارجي وفق المعايير نفسها، بما يؤكّد رفض لبنان استبدال نفوذ خارجي بآخر.

وأكّد الشيخ الخطيب أنّ الاعتراض الشيعي على مواقف رئيس الجمهورية شمل مسألة السلاح وطريقة مخاطبة المكوّن الشيعي وموقع الرئاسة من التوازنات الوطنية.

وأشار إلى وجود شعور لدى أبناء الطائفة الشيعية بأنّ خطاب الاستقلال لم يُعطِ الاعتبار الكافي لتضحيات الجنوب والمقاومة، وأنّ تحميل المقاومة مسؤولية ارتباط لبنان بالخارج يتجاهل أشكال التدخّل والضغط الأخرى.

ولفت إلى تجاوزات أخرى بحقّ الطائفة الشيعية، من بينها التعرّض لأبنائها وإصدار قرارات قضائية تحت ضغوط سياسية واضحة.

وتناول الشيخ الخطيب اختيار نهر الكلب لإحياء عيد الاستقلال، مشيرًا إلى رمزية الموقع التاريخية المرتبطة بمرور الجيوش والإمبراطوريات على لبنان، ومتسائلًا عن أسباب عدم اختيار الجنوب اللبناني، حيث الاحتلال والاعتداءات والدمار والتهجير، باعتباره المكان الأكثر تعبيرًا عن الاستقلال الناقص والسيادة المنتهكة.

ورأى أنّ إحياء المناسبة في إحدى القرى الحدودية كان من شأنه توجيه رسالة وطنية أكثر شمولًا إلى الكيان الإسرائيلي بأنّ لبنان لن يتنازل عن أرضه، وإلى اللبنانيين بأنّ الدولة ستتولّى مسؤولية الدفاع عنها، وإلى أبناء الجنوب بأنّهم ليسوا متروكين لمصيرهم.

وشدّد على ضرورة أن يشعر الجنوبيون بأنّ الدولة تحميهم وتعمل على إعمار مناطقهم وتأمين عودتهم، محذّرًا من حصر حضورهم في النقاش السياسي المتعلّق بسلاح المقاومة.

واعتبر الشيخ الخطيب أنّ الإشكالية الأساسية في خطاب عون تكمن في مدى شمولية مقاربته وتوازنها وقدرتها على الجمع بين مقتضيات السيادة والوفاق الوطني.

وأكّد أنّ استعادة الدولة تقتضي بناء مؤسسات قادرة على حماية الأرض والمواطنين وضمان المشاركة السياسية المتكافئة لجميع المكوّنات، محذّرًا من إضعاف فريق لبناني لمصلحة فريق آخر، أو استبدال وصاية خارجية مفترضة بأخرى فعلية وحقيقية.

ورأى أنّ الاختبار الحقيقي للرئيس جوزاف عون يتمثّل في إثبات أنّه رئيس لجميع اللبنانيين، وأنّ مشروع حصرية السلاح يشكّل مشروعًا وطنيًا متكاملًا يحفظ حقوق المقاومة والطائفة الشيعية، ويبدأ بإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات ورفض جميع أشكال التدخّل الخارجي، وتوفير الضمانات الأمنية والإنمائية، وصولًا إلى مرجعية الدولة الواحدة في القرارَين الأمني والعسكري.

وختم الشيخ الخطيب متسائلًا عمّا إذا كان الرئيس عون قادرًا على قيادة هذه التسوية بالتفاهم مع جميع المكوّنات اللبنانية، أم أنّ مسار مواقفه سيجعله طرفًا في إعادة تشكيل التوازنات الداخلية تحت ضغط الصراع الإقليمي والدولي، معتبرًا أنّ هذا السؤال ينبغي أن يحكم تقييم خطابه وعهده، بما يتجاوز مسألة سلاح المقاومة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام