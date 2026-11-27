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بالصور | افتتاح مركز تدريب «فدائيي إيران الإسلامية» في قضاء أهر بمحافظة أذربيجان الشرقية
27-11-2026 12:47 مساءً
المصدر:
وكالة فارس
اذربيجان
اهر
ايران
فدائيو ايران
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